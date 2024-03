Mercato - OM : Il glisse une idée de transfert au RC Lens !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Toujours incertain pour le grand choc face au PSG dimanche en championnat, Leonardo Balerdi est désormais considéré comme une référence dans le secteur défensif de Jean-Louis Gasset. Une aberration aux yeux de Stéphane Guy, et le journaliste n’hésite pas à glisser le nom d’un joueur du RC Lens aux dirigeants marseillais.

Dimanche soir se tiendra le fameux Classico au Vélodrome pour le compte de la 27e journée de Ligue 1, et l’OM va donc tenter de faire chuter le PSG. Un choc pour lequel l’équipe phocéenne va néanmoins être largement handicapée et surtout dans le secteur défensif, avec les absences de Clauss, Murillo, Meité, Garcia, ainsi que les incertitudes de Samuel Gigot et Leonardo Balerdi.

Balerdi, un cadre de l’OM

Ce dernier, qui avait eu du mal à trouver ses marques à l’OM en 2020, est finalement parvenu à se rendre indispensable et fait désormais figure de cadre dans le vestiaire marseillais. Mais Leonardo Balerdi ne fait pas pour autant l’unanimité chez les observateurs, à l’image de Stéphane Guy.

« Je préfère 1000 fois Medina à Balerdi »