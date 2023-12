Mercato - OM : Il claque la porte et craint le pire pour son nouveau club

Arnaud De Kanel

Le 20 septembre, à peine deux mois après son arrivée à l'OM, Marcelino décidait de démissionner. L'Espagnol, qui ne manque jamais l'occasion d'évoquer son ancien club lorsqu'il le peut, a depuis rebondi à Villarreal mais son équipe est en grand danger en Liga. Sèchement battu par le Real Madrid (4-1), le Sous-Marin Jaune n'est pas à l'abri d'une relégation. C'est du moins ce que craint Marcelino.

Faisant face aux refus de Marcelo Gallardo et Paulo Fonseca, Pablo Longoria décidait de se tourner vers son ami Marcelino pour succéder à Igor Tudor. Effrayé par la réunion houleuse avec les supporters, l'entraineur espagnol présentait sa démission quelques jours plus tard, le 20 septembre. Actuellement coach de Villarreal, Marcelino ne parvient pas à redresser la barre du sous-marin jaune, du moins en championnat. Son équipe s'est de nouveau inclinée dimanche, et lourdement, face au Real Madrid de Carlo Ancelotti. Avec 33 buts encaissés, Villarreal est la troisième pire défense de Liga et se retrouve désormais 14ème, à trois points du premier relégable. Si les problèmes défensifs ne sont pas réglés rapidement, le club file tout droit en deuxième division selon Marcelino.

«Un match médiocre»

« En ce qui concerne le match, je pense qu'il a été décevant, tant au niveau du jeu que du résultat. Je ne pensais pas que nous pourrions jouer un match aussi médiocre que celui-ci. Nous y avons contribué. Les chiffres après quatre mois de compétition montrent une réalité. Nous avons bien travaillé. Dans certains, comme aujourd'hui, très mal. Nous avons joué plus de mauvais matchs que de bons. Celui-ci a été de loin le pire. C'est ainsi que nous sommes. Il n'y a pas d'excuse et venir jouer contre le Real Madrid dans ce magnifique stade et faire ce que nous avons fait.... Le premier responsable est l'entraîneur », a regretté Marcelino en conférence de presse dimanche soir. Il s'inquiète de cette fébrilité défensive.

«Si nous encaissons trois buts en moyenne, nous serons en deuxième division»