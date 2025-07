Mercato - OM : Il annonce deux transferts historiques ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L’OM en pince pour le crack belge Malick Fofana et envisage de miser gros cet été pour attirer le jeune ailier gauche de l’OL. Walid Acherchour évoque même un possible transfert de 50M€, ce qui ferait de Fofana la recrue la plus chère de toute l’histoire de l’OM. Et il se projette même déjà sur sa future revente…

Et si l’OM battait prochainement son record historique d’achat sur le marché des transferts ? Le club phocéen en pince pour Malick Fofana (20 ans), le jeune crack belge de l’OL, et un montant compris entre 40 et 50M€ est même évoqué dans ce dossier, ce qui deviendrait le plus gros transfert jamais réalisé par l’OM.

« C’est très cher » Au micro de l’After Foot sur RMC Sport, Walid Acherchour a évoqué ce possible transfert historique de Fofana à l’OM cet été et se projette même sur une revente, elle aussi très onéreuse, du joueur de l’OL quelques années plus tard : « Aujourd’hui, le mercato de l’OM, offensivement, c’est très cher. Quand on entend les prix de Paixao, 40 millions pour un joueur de 25 ans en Eredivisie, quand on entend Fofana entre 40 et 50 millions d’euros. Même si moi je préfère aller sur Fofana que Paixao dans un but de revente notamment. Je trouve que ce serait plus cohérent », confie le chroniqueur