Double transfert confirmé, le très gros coup du PSG !

Encore discret sur le mercato, le PSG devrait très rapidement mettre un coup d'accélérateur que ce soit pour se renforcer, mais également pour dégraisser. D'ailleurs, un très joli coup se confirme pour les Parisiens. Après Marco Asensio, Milan Skriniar aurait trouvé un accord avec Fenerbahçe en vue d'un transfert définitif au sein du club entraîné par José Mourinho.

Un très joli double transfert prend forme

Par conséquent, le PSG semble très proche d'envoyer deux indésirables à Fenerbahçe. Ces derniers jours, la presse turque faisait état d'une offre de 15M€ pour Marco Asensio, et d'environ 10M€, hors bonus, pour Milan Skriniar. Le club parisien ne devrait pas se montrer trop gourmand pour lâcher deux joueurs sur lesquels Luis Enrique ne compte plus. Le plus dur semble avoir été fait par Fernebahçe qui a convaincu Skriniar de s'engager définitivement, et Asensio de le rejoindre. Deux départs qui pourraient également largement alléger la masse salariale du PSG, en attendant que des solutions soient trouvés pour d'autres joueurs de retour de prêt à l'image de Nordi Mukiele, Carlos Soler et Randal Kolo Muani. Ce dernier est toujours en discussions avec la Juventus pour y rester une saison de plus. Une chose est sûre, le mercato parisien va rapidement s'accélérer.