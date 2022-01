Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Guendouzi est poussé à jouer un sale tour à Longoria !

Publié le 15 janvier 2022 à 4h15 par A.M.

Alors que Mattéo Guendouzi a été prêté à l'OM, Emmanuel Petit espère qu'Arsenal va pouvoir le rapatrier rapidement.

L'été dernier, l'OM a obtenu le prêt de Mattéo Guendouzi qui n'entrait plus dans les plans de Mikel Arteta à Arsenal. L'ancien milieu de terrain de Lorient réalise d'ailleurs une très bonne saison à Marseille qui peut laisser des regrets aux Gunners , privés de plusieurs joueurs dans l'entrejeu à cause de la CAN. Pour Emmanuel Petit, la solution pourrait passer par un retour de Mattéo Guendouzi.

Petit veut qu'Arsenal rappelle Guendouzi