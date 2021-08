Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Guardiola se met en travers de la route de Longoria !

Publié le 7 août 2021 à 18h10 par A.C.

Pablo Longoria souhaiterait attirer à l’Olympique de Marseille une jeune promesse du FC Barcelone... mais il n’est pas le seul.

Ce mercato estival rentre peut-être dans sa phase la plus chaude... et Pablo Longoria compte bien en profiter. Le président de l’Olympique de Marseille semble à l’affût du moindre coup et aurait notamment été alerté par la situation d’un tout jeune talent du FC Barcelone. Sous contrat jusqu’en juin 2022, Ilaix Moriba ne souhaiterait pas prolonger et vu l’état des caisses du club catalan, un départ pourrait bien être la meilleure solution. L’OM aurait donc tâté le terrain mais le milieu de terrain de 18 ans semble avoir tapé dans l’œil de nombreux autres clubs.

City et Chelsea également dans le coup