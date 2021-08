Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Guardiola pourrait être la clé de ce casse-tête de l’OM !

Publié le 12 août 2021 à 17h30 par Th.B. mis à jour le 12 août 2021 à 17h34

Souhaitant dégraisser l’effectif de Jorge Sampaoli, Pablo Longoria aurait prévu de vendre Boubacar Kamara avant la fin du mercato. Et quand bien même le FC Séville ne pourrait boucler cette opération à temps, l’OM serait susceptible de voir Manchester City voler à sa rescousse.

En parvenant notamment à définitivement mettre la main sur Leonardo Balerdi, prêté la saison dernière par le Borussia Dortmund, Pablo Longoria a recruté pas moins de 8 joueurs depuis le début du mercato estival en renforçant chacune des lignes du onze de départ de Jorge Sampaoli du poste de gardien à élément offensif. Cependant, hormis les départs de joueurs libres de tout contrat comme Florian Thauvin ou encore Valère Germain, le président de l’OM n’a pas pu dégraisser le groupe du technicien argentin par le biais de ventes et aimerait remédier à cette situation avant que la fenêtre estivale des transferts ne soit clôturée le 2 septembre prochain. Pour ce faire, plusieurs noms figureraient sur la liste de départs de Longoria avec en tête de gondole celui du minot marseillais : Boubacar Kamara. D’après L’Équipe , le défenseur central de formation reconverti au poste de milieu défensif, aurait une porte de sortie claire avec le FC Séville alors que Monchi aurait spécifié son intérêt aux dirigeants du club phocéen en cas de transfert de Jules Koundé. Néanmoins, le directeur sportif andalou a jeté un froid sur une vente imminente de l’international français mercredi. « Pour l'instant il n'y a aucune offre concrète concernant Jules mais il y a des clubs qui ont manifesté leur intérêt. Il veut savoir ce que l'avenir lui réserve mais je n'en ai aucune idée ! ». De quoi laisser planer le doute quant à l’avenir de Boubacar Kamara qui devrait quoi qu’il arrive s’écrire loin de la cité phocéenne.

Séville très emballé par le dossier Kamara, mais…

Ce jeudi, As a fait un point sur les intentions de Monchi sur la fin du mercato estival et le dossier Boubacar Kamara ferait bel et bien parti des plans du directeur sportif. Cependant, l’OM attendrait une offre lucrative de la part du club andalou ou de n’importe quelle équipe. Pour pouvoir répondre aux attentes du président Pablo Longoria, Séville se devrait de vendre Nemanja Gudelj qui semble déjà être sur le départ. En effet, hormis Koundé, l’opération Gudellj serait toute aussi importante pour que Kamara puisse débarquer en Andalousie alors que l’OM voudrait coûte que coûte le vendre afin de ne pas laisser partir sa pépite libre de tout contrat dans un an. Le FC Séville aurait encore fort à faire pour boucler cette opération. Cependant, l’OM aurait déjà un plan B.

Manchester City en dernier recours ?