Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ces nouvelles précisions sur le dossier Lirola !

Publié le 12 août 2021 à 12h10 par La rédaction

Désireux de faire revenir Pol Lirola, Pablo Longoria galère sur ce dossier puisque la Fiorentina souhaiterait d’abord lui trouver un remplaçant. Et la Viola n'a toujours pas trouvé chaussure à son pied.

Omniprésent sur ce mercato estival et déjà renforcé de huit recrues, Pablo Longoria peine toujours à faire revenir Pol Lirola. Etincelant lors de sa demi-saison à l'OM, le latéral droit espagnol a fait son retour à la Fiorentina cet été, dès lors que l’OM n’avait pas levé son option d’achat. Côté marseillais, cela négocie toujours pour que Lirola revienne fouler la pelouse du Vélodrome, mais la Fio ferait trainer l’opération. Tant que le club italien n’a pas trouvé de remplaçant, Pol Lirola ne devrait pas bouger.

Davide Zappacosta pour remplacer Pol Lirola ?

Et cela commence à s’activer. D’après les informations de Nicolo Schira, la Fiorentina, déjà intéressée par Jens Stryger Larsen, aurait aussi un œil sur Davide Zappacosta. Le joueur de Chelsea, en fin de contrat dans un an, souhaiterait revenir en Serie A. Mais l’Atalanta travaillerait aussi sur le dossier, ce qui pourrait une fois de plus ralentir l’arrivée de Pol Lirola à l’OM. Le compte à rebours jusqu’au 30 août est lancé…