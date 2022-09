Foot - Mercato - OM

OM : Grosse menace pour le projet McCourt l’été prochain ?

Publié le 21 septembre 2022 à 02h15 par Guillaume de Saint Sauveur

Nommé sur le banc de l’OM cet été en lieu et place de Jorge Sampaoli, Igor Tudor réalise des débuts plutôt convaincants sur le banc du club phocéen. Mais les supporters et les dirigeants marseillais pourraient avoir une très mauvaise surprise avec un intérêt de la Juventus Turin pour leur entraîneur croate.

Actuel dauphin du PSG en Ligue 1, l’OM affiche un bel état de forme en championnat sous la houlette d’Igor Tudor depuis le début de la saison. En dépit d’une préparation estivale marquée par certains clashs en interne et des très mauvais débuts en Ligue des Champions (2 défaites en 2 matchs), le technicien croate obtient des résultats satisfaisants avec l’OM.



Interrogé ces derniers jours en conférence de presse, Tudor a d’ailleurs dressé un premier bilan de son aventure à l’OM depuis sa nomination cet été : « C’est évidemment un bilan positif, je suis super content. Honnêtement, je ne sais pas quoi vous dire de plus (…) On essaie toujours de faire au mieux, il faut juger en fonction de la qualité du travail et de l’effectif », a confié le technicien croate.

La Juventus a des vues sur Tudor