Mercato - OM : Grande nouvelle pour la suite du projet McCourt ?

Publié le 1 novembre 2022 à 14h00

Guillaume de Saint Sauveur

Épanoui depuis son arrivée à l’OM l’été dernier après avoir résilié son contrat avec l’Inter Milan, Alexis Sanchez va avoir un choix décisif à faire dans les mois à venir pour son avenir. Et il semblerait que l’ancien attaquant du FC Barcelone et d’Arsenal soit bien parti pour activer son autre supplémentaire en option…

Alors que l’OM a recruté pas moins de douze nouveaux joueurs durant le mercato estival, Alexis Sanchez (33 ans) est un cas un peu à part. L’attaquant chilien, qui a résilié son contrat avec l’Inter Milan pour intégrer le projet McCourt, est l’élément le plus expérimenté et, fort de son joli CV, a signé à l’OM avec un statut de star.

« Marquer l’histoire du club »

Interrogé lundi en conférence de presse alors que l’OM s’apprête à jouer son avenir en Ligue des Champions, Alexis Sanchez a affiché de grandes ambitions pour le club phocéen : « On peut le faire, on joue chez nous à la maison devant nos supporters et je crois en mes coéquipiers. Je suis là pour réussir à marquer l'histoire du club. Je pense que l'on peut se qualifier pour les 8es de finale devant nos supporters. Mon expérience dans cette compétition est importante avant, pendant et après le match. C'est ce que je peux apporter au groupe. Le foot ici ressemble au jeu anglais. Je pense que l'on est sur la bonne voie. Je suis très content ici. Je ne peux pas sortir de chez moi sinon on m'arrête tout le temps. C'est pour ça que je suis ici », a indiqué Sanchez pour justifier son choix d’avoir signé à l’OM cet été.

Un avenir tout tracé ?

Mais de quoi sera fait son futur, alors que l’international chilien a signé à l’OM pour une année + une autre en option ' Le journaliste Ekrem Konur a fait une révélation de taille à ce sujet en indiquant que Pablo Longoria prévoyait déjà de faire activer cette seconde année optionnelle comprise dans le contrat de Sanchez, ce qui assurerait donc sa présence au club la saison prochaine. Affaire à suivre.