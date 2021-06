Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Frank McCourt va bien réaliser un transfert historique !

Publié le 7 juin 2021 à 3h30 par A.M.

Première recrue estivale de l'OM, Gerson va devenir le plus joueur le plus cher de l'histoire du club phocéen puisqu'au total, 30M€ devraient être déboursés, sans compter le pourcentage à la revente.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com le 22 mai, Flamengo et l'OM ont trouvé un accord pour le transfert de Gerson. Le milieu brésilien était l'une des priorités de Jorge Sampaoli et Pablo Longoria offre donc à son entraîneur le joueur qu'il souhaitait. Mais Frank McCourt a également réalisé un très gros effort afin de permettre à l'OM de boucler ce dossier..

Gerson va égaler le transfert de Payet

En effet, selon nos informations, l’OM va dépenser 30M€, Flamengo conserve 25%. L'opération se décompose de la façon suivante : Un montant fixe de 20M€ pour acquérir 65% du joueur, 5M€ de bonus, à payer après une saison passée à l’OM, pour acquérir 10% du joueur en plus, soit 75%, 5M€ de bonus divers, liés aux performances de Gerson à l’OM. Au total, un montant total de 30M€ devrait être déboursé par le club phocéen et Flamengo conserve donc 25% sur la prochaine revente de Gerson. Un transfert historique puisque jusque-là, le transfert de Dimitri Payet, rapatrié pour 30M€ de West Ham en janvier 2017, était le plus cher de l'histoire de l'OM.