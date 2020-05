Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Eyraud sèchement taclé par un ancien du projet McCourt ?

Publié le 18 mai 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

Ancien joueur de l’OM avec qui l’histoire s’est mal terminée l’été dernier, Adil Rami a diffusé un poste pour le moins énigmatique, et dans lequel il semble tacler Jacques-Henri Eyraud.

Passé par l’OM entre 2017 et 2019, Adil Rami a vécu des grands moments et des périodes plus délicates sous le maillot du club phocéen. Finaliste de l’Europa League pour sa première saison au club, le défenseur central avait finalement été poussé vers la sortie l’été dernier et avait vu son contrat rompu en raison d’une participation au jeu Fort Boyard sans l’autorisation de l’OM. Dimanche, via un post diffusé sur Instagram, Rami a d’ailleurs taclé un membre de l’OM sans le nommer, et il semble que son message soit adressé à Jacques-Henri Eyraud.

Rami réclame le départ de…