Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Eyraud, Sampaoli… L’énorme coup de gueule de Daniel Riolo !

Publié le 26 février 2022 à 2h45 par G.d.S.S.

Alors que certains supporters de l’OM semblent réclamer le départ de Jorge Sampaoli, Daniel Riolo ne comprend pas leur point de vue et s’appuie notamment sur le cas Jacques-Henri Eyraud pour s’en expliquer.

Malgré une deuxième place en Ligue 1 derrière le PSG et une qualification pour les 8es de finale de la Conference League, l’OM fait l’objet de critiques de la part de ses supporters. Plusieurs choix forts de la part de Jorge Sampaoli font notamment débat, à tel point que certains réclament même le départ de l’entraîneur argentin. Une position que Daniel Riolo ne peut pas comprendre, et le chroniqueur s’en est expliqué sur RMC Sport e n évoquant notamment Jacques-Henri Eyraud, l’ancien président de l’OM.

« Sampaoli doit dégager ? Je ne comprends plus »