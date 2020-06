Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Eyraud reçoit un énorme appel du pied !

Publié le 13 juin 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Alors que l’OM est en quête d’un nouveau directeur sportif depuis le départ d’Andoni Zubizarreta, Fabrizio Ravanelli a posé sa candidature.

Depuis le départ d’Andoni Zubizarreta, officialisé par l’OM le 14 mai dernier, Jacques-Henri Eyraud s’est lancé à la recherche d’un nouveau « head of football » et aurait déjà quelques pites comme Olivier Pickeu ou bien, comme Le 10 Sport vous l’a révélé, l’ancien directeur sportif de Chelsea Michael Emenalo. Mais dans un entretien accordé au Phocéen vendredi, l’ancien buteur italien de l’OM Fabrizio Ravanelli a lancé un énorme appel du pied à Eyraud.

« Un poste qui m’intéresse »