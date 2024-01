Mercato - OM : Eyraud réalise «le rêve» de l’enfant du pays !

Thomas Bourseau

À l’été 2017, au moment du premier mercato estival du Champions Project et de l’ex-président Jacques-Henri Eyraud à l’OM, Valère Germain a signé à l’Olympique de Marseille. L’enfant du pays a ainsi réalisé son « rêve d’enfant » bien qu’il n’ait pas vécu une expérience idyllique à Marseille.

L’Olympique de Marseille a réalisé bien des rêves. Cela a notamment été le cas avec Samuel Gigot dernièrement. Et pour Le Dauphine Libéré , l’actuel défenseur de l’OM a partagé vivre un rêve éveillé dans la cité phocéenne. « L’argent ne m’a pas motivé. J’avais un rêve, c’était de jouer à l’OM. J’ai eu la possibilité de le faire donc j’essaye de le vivre à fond : c’est ça le plus important. Après, l’argent fait partie du jeu mais ce n’est pas mon leitmotiv. J’aime bien avoir une vie super simple y compris quand je rentre chez moi ».

«J’ai eu la chance de remporter le titre de Ligue 1»

Valère Germain peut témoigner. Joueur de l’OM de 2017 à 2021, l’attaquant français a certes ouvert été décrié par les supporters, mais a tout de même eu 159 apparitions à son actif à l’Olympique de Marseille. Pour Le Parisien, l’actuel attaquant de Macarthur FC en Australie, s’est dit « très fier » de sa carrière. « En principauté, on a connu les dernières places de la Ligue 2 avant d’être champions de France dans cette même division. Ensuite, j’ai eu la chance de remporter le titre de Ligue 1 et d’avoir connu, toujours en 2017, une demi-finale de Ligue des champions. ».

Mercato : Une folie de dernière minute à l'OM ? La réponse ! https://t.co/2csgNrserJ pic.twitter.com/Nw3qKuoVGP — le10sport (@le10sport) January 22, 2024

«J’ai réalisé mon rêve d’enfant, celui de porter le maillot de l’OM»