Mercato - OM : Eyraud, Longoria... Rami veut tout changer à Marseille !

Publié le 20 octobre 2020 à 3h15 par A.M.

Interrogé sur le projet de Frank McCourt à l'OM, Adil Rami assure qu'il aimerait bien voir du changement, au sein même de la direction.

Joueur de l'OM entre 2017 et 2019, Adi Rami a pu voir de l'intérieur l'évolution du Champions Project. Mais le Champion du monde, licencié le 12 août 2019, semble un peu déçu de la tournure des évènements et aimerait voir du changement. A commencer par l'arrivée d'un dirigeant comme Luis Campos. « Avec son discours, son approche, on a envie de s'arracher pour lui ! Quelqu'un comme lui, c'est ce que je souhaite de mieux à l'OM », confie Adil Rami dans les colonnes de La Provence. Et ce n'est pas le seul changement qu'il souhait.

Rami veut que l'OM soit vendu