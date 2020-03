Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Enormes inquiétudes autour de Frank McCourt ?

Publié le 30 mars 2020 à 10h30 par T.M.

Alors que l’actuelle crise liée au coronavirus pourrait avoir de grosses conséquences sur les finances de l’OM, l’argent de Frank McCourt pourrait ne pas résoudre ce problème. Explications.

Avec des finances dans le rouge, l’OM est dans le viseur du fair-play financier. Et ce n’est pas l’actuelle crise causée par le coronavirus qui va arranger le club phocéen. Comme l’a assuré l’UEFA, il n’y aura pas de pause pour le fair-play financier. Sur la Canebière, il va donc falloir trouver des liquidités, mais le manque à gagner sera énorme à la sortie de cette pandémie. Et pas sûr que Frank McCourt sorte le chéquier, lui qui a déjà lâché plus de 200M€ pour lancer son projet à l’OM…

La fin de l’ère McCourt ?