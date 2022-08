Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Enorme rebondissement pour le transfert de Dieng

Publié le 2 août 2022 à 21h45 par La rédaction

Alors que l’OM planche toujours sur le recrutement d’un nouvel attaquant, l’avenir de Bamba Dieng semble être remis en question. Avec sa grosse valeur marchande, Pablo Longoria semble être de plus en plus tenté à l’idée de le vendre dès cet été. Cependant, la pépite phocéenne ne voit pas les choses du même oeil, et un retournement de situation pourrait avoir lieu sur ce dossier, puisque la direction de l'OM aurait fait savoir qu'il n'y avait aucune obligation de le vendre.

Le mercato de l’OM risque d’être encore agité dans les prochaines semaines. Après avoir fait venir Luis Suarez sur le front de l’attaque, les dirigeants marseillais planchent actuellement sur la venue d’un autre profil offensif. Alexis Sanchez est notamment cité avec de plus en plus d’insistance du côté de Marseille. Mais qui dit arrivée dit départ, et la pépite Bamba Dieng pourrait faire les frais de ces recrutements en attaque. Mais un nouveau retournement de situation pourrait avoir lieu dans ce dossier…

Bamba Dieng finalement parti pour rester ?

En effet, d’après les informations de Foot Mercat o, l’attaquant de l’OM pourrait bien rester dans la cité phocéenne. En effet, ce dernier possède une belle valeur marchande, ce qui est indéniable. Mais la direction marseillaise aurait assuré qu’il n’y avait aucune obligation de le vendre. L’avenir de Bamba Dieng pourrait donc être remis en question, alors que les différentes pistes pour son départ n’auraient pour le moment rien donné.

Transferts - OM : Longoria active une piste surprenante à 9M€ sur le mercato https://t.co/b2eP00chsl pic.twitter.com/IoyePoe3Fm — le10sport (@le10sport) August 2, 2022

L'OM explique que le départ de Bamba Dieng n'est pas obligatoire