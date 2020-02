Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Enorme danger pour cette pépite de Villas-Boas ?

Publié le 12 février 2020 à 11h15 par T.M.

Alors que l’OM a déjà fort à faire avec Isaac Lihadji, une autre pépite pourrait donner quelques sueurs froides à Andoni Zubizarreta.

Plusieurs pépites sont en train d’émerger du côté de l’OM. Toutefois, le club phocéen doit encore les retenir. Actuellement, tous les regards sont bien évidemment tournés vers Isaac Lihadji. Annoncé comme un grand talent en devenir, l’attaquant de 17 ans n’arrive pas à trouver d’accord concernant son premier contrat pro. L’OM pourrait alors connaître un gros coup dur avec le possible départ de Lihadji en fin de saison. Et il ne serait pas le seul dans cette situation.

Attention à Nkounkou ?