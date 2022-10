Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : En plein calvaire, vers un énorme coup de tonnerre pour Payet ?

Publié le 20 octobre 2022 à 01h30

Pierrick Levallet

Avec l’arrivée d’Igor Tudor sur le banc de l’OM, Dimitri Payet a perdu sa place de titulaire. Le milieu offensif de 35 ans a vu sa situation radicalement changer, et cela ne lui plaît pas vraiment. En plein calvaire dans le club phocéen, il pourrait réfléchir très sérieusement à son avenir, alors que la fin de sa carrière approche.

Incontournable sous Jorge Sampaoli, Dimitri Payet a vu sa situation radicalement changer avec l’arrivée d’Igor Tudor sur le banc de l’OM. Le technicien croate a fait quelques choix forts en ce début de saison. L’absence de Dimitri Payet dans le onze titulaire est l’un d’eux. Igor Tudor lui préfère Amine Harit, plus jeune, plus explosif et plus en forme. Il faut dire que la tactique de jeu de l’ancien entraîneur du Hellas Vérone demande beaucoup d’énergie. Et pas sûr que Dimitri Payet soit suffisamment affuté pour assumer cela à 35 ans.

Payet s’agace de sa situation

Malgré tout, l’international tricolore s’accroche et prend son mal en patience. Alors que son contrat expire en juin 2024, Dimitri Payet veut retrouver sa place à l’OM. Mais plus les semaines passent, plus la frustration grandit dans l’esprit du milieu offensif polyvalent. « Comme j’avais dit à Val’ (Rongier) en rigolant : « Put***, je qualifie le club pour la Ligue des champions et je l’a joue pas". C’est horrible (rires). Mais aujourd’hui je le prends avec du recul et je me dis qu’il faut que tu sois à ton niveau si tu veux jouer avec le niveau d’exigence que demande ce coach » expliquait-il au micro de Prime Video il y a quelques jours.

Un transfert à venir pour mettre fin à son calvaire ?

Pour mettre fin à ce calvaire, Dimitri Payet pourrait prendre une décision fracassante. Alors qu’il ne lui reste que très peu de temps avant la retraite, le joueur de 35 ans pourrait choisir de quitter l’OM pour se relancer et trouver un temps de jeu convenable. S’il veut continuer sa carrière, Dimitri Payet devra en tout cas sérieusement réfléchir à son avenir dans le club phocéen. Est-il prêt à accepter son statut de remplaçant, du moins jusqu’au départ d’Igor Tudor ? Si ce n’est pas le cas, Dimitri Payet pourrait terminer sa carrière loin de l’OM.