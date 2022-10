Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos est déjà au travail pour la succession de Mbappé

Publié le 20 octobre 2022 à 01h00

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Alors que Kylian Mbappé menace de quitter le PSG à la fin de la saison, Luis Campos est focalisé sur la suite. Le conseiller sportif parisien s’intéresse notamment à Rafael Leao, Pierre-Emerick Aubameyang et Dusan Vlahovic. Trois dossiers bien distincts que le club de la capitale entend bien creuser d’ici le mercato estival.

La semaine dernière, juste avant une rencontre capitale contre le Benfica Lisbonne en Ligue des Champions, le PSG a été secoué par une information annonçant les envies d’ailleurs de Kylian Mbappé. Mécontent de sa situation, l’international français estimerait également que Nasser Al-Khelaïfi n’a pas tenu ses promesses. Même si le malaise semble bien réel, Kylian Mbappé a tenu à éteindre l’incendie après la victoire face à l’OM.

Mbappé dément ses envies d’ailleurs

« Je n'ai jamais demandé mon départ en janvier. L'info qui est sortie mardi, je n'ai pas compris. Je ne suis impliqué ni de près ni de loin dans cette info. J'étais tout autant choqué que tout le monde. Des gens ont pu penser que j'ai impliqué. Ce n'est pas vrai, j'étais à la sieste. Ma famille était au match de mon petit frère. On est tombé des nues quand on l'a appris. Après il faut faire avec. C'est complètement faux. Moi je suis très content. Ce qui est important c'est de donner le meilleur de moi-même sur le terrain », avait déclaré l’attaquant du PSG.

Mercato - PSG : Une surprise à prévoir pour la succession de Galtier ? https://t.co/Uk1FKdnRaP pic.twitter.com/dqh4NTeZHm — le10sport (@le10sport) October 19, 2022

Campos a trois pistes XXL pour le remplacer