Mercato - OM : En direct, il détruit le recrutement de Longoria !

Président de l’OM, Pablo Longoria ne vit pas des jours calmes à l’Olympique de Marseille. Daniel Riolo a même affirmé qu’il devrait se retirer à la fin de la saison après plusieurs ratés sur le mercato dont certains joueurs recrus pendant ce mercato hivernal selon l’éditorialiste de RMC.

Pablo Longoria est-il en train de passer la main au nouveau conseiller sportif de l’OM qu’est Mehdi Benatia ? Faris Moumbagna a révélé qu’il avait beaucoup parler avec Benatia avant de signer à l’Olympique de Marseille, mais pas encore au président Longoria ou à l’entraîneur Gennaro Gattuso.

«Il y avait vraiment besoin d’aller chercher Jean Onana ?»

Pour autant, Pablo Longoria reste tout de même le boss et donc, celui qui valide les transactions de l’OM en ce mercato hivernal. Et Daniel Riolo n’a pas manqué de le souligner à l’After Foot en n’omettant pas d’égratigner le président de l’OM pour son recrutement cet hiver. « Le milieu de terrain, c’est terrible, il y avait vraiment besoin d’aller chercher Jean Onana ? Mais qui est Jean Onana en fait ? Ils n’ont que ce qu’ils méritent parce que la débâcle a commencé cet été, dans cette tambouille de mercato incompréhensible qui est renouvelée cet hiver avec Jean Onana ».

Mercato - OM : Longoria sur le point de boucler un gros transfert https://t.co/RN9vD7UtkN pic.twitter.com/jd6cADx76Z — le10sport (@le10sport) January 24, 2024

«L’autre Sergent Garcia, mais d’où il sort lui ?»