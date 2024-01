Mercato - OM : Marseille rate un gros transfert, l’OL se frotte les mains

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Annoncé dans le viseur de nombreux clubs européens dont l’OM, Gift Orban s’est finalement engagé avec l’OL qui a déboursé près de 12M€, hors bonus, pour l’attirer en provenance de La Gantoise. Interrogé sur son nouvel attaquant, Pierre Sage s’est d’ailleurs montré très élogieux à son égard.

Bien décidé à renforcer son secteur offensif, l'OL a signé deux jolis coups en Belgique en recrutant d'abord Malick Fofana puis Gift Orban. Ce dernier a débarqué pour environ 12M€, hors bonus, et les Lyonnais ont du faire face à la concurrence de plusieurs clubs dont l'OM. Finalement, les Gones ont raflé la mise, et ce n'est pas pour déplaire à Pierre Sage qui s'enflamme pour son nouvel attaquant.

Pierre Sage s'enflamme pour Gift Orban

« Il amène beaucoup de joie et d'enthousiasme. Il est frais. Cela va nous permettre de redynamiser le groupe. Il a en plus la volonté de s'imposer, d'avoir du temps de jeu et d'être performant. C'est bien, cela va instaurer une dynamique dans le secteur offensif. Il est très à l'aise dans la finition, il a une grosse capacité à finir les actions. S'il fallait le caractériser, c'est un vrai buteur, c'est plutôt un joueur de surface. Il se déplace sur des distances assez courtes, il enchaîne rapidement. Il est très à l'aise dans les uns contre uns, dans les frappes même lointaines. C'est bien, cela amène de l'incertitude chez nos adversaires », assure le coach lyonnais en conférence de presse.

Un duo de choc avec Lacazette ?