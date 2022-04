Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Diego Simeone veut plomber un dossier de Sampaoli !

Publié le 20 avril 2022 à 2h45 par La rédaction

Alors que son avenir entre l’OM et Arsenal est encore très incertain, William Saliba intéresserait également l’Atlético de Madrid qui s’est positionné sur son profil pour cet été.

Récemment interrogé au micro de RMC Sport, William Saliba (21 ans) affichait encore de grosses incertitudes au sujet de son avenir à l’OM : « Je n’ai jamais caché que je me sentais bien ici. Je ne connais pas mon avenir, il reste deux mois (…) Je pense qu’il y aura des discussions après, fin mai-début juin, avec Arsenal et Marseille, on tranchera à ce moment-là », indiquait le défenseur français, prêt sans option d’achat par Arsenal cette saison. Mais Saliba n’intéresse pas que l’OM sur le marché des transferts…

L’Atlético débarque pour Saliba