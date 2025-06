Mercato - OM : Deux malaises annoncés en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En quête de sang neuf en cette période de mercato estival, l’OM cible notamment Matthis Abline du FC Nantes, mais le malaise avec Waldemar Kita semble considérablement freiner le dossier. Et Daniel Riolo a également révélé lundi soir en direct sur RMC Sport que Valentin Rongier aurait repoussé une offre de prolongation de contrat à l’OM. Nouveau malaise en perspective…

Qualifié pour la prochaine Ligue des Champions, l’OM va donc logiquement chercher à faire un mercato estival ambitieux afin d’offrir l’effectif le plus compétitif possible à Roberto De Zerbi pour la saison prochaine. Plusieurs profils sont actuellement à l’étude, comme par exemple le cas Matthis Abline (22 ans), le jeune buteur du FC Nantes. Mais Waldemar Kita a récemment affirmé qu’il ne laisserait pas filer son joueur à l’OM à moins de 50M€… Et la concurrence est bien là sur Abline.

L’OM victime de la «brouille» avec Kita ? Lundi soir, en direct dans l’After Foot sur RMC Sport, Daniel Riolo a évoqué la menace Paris FC pour l’OM sur le cas Matthis Abline : « Le mercato du Paris FC ? Pour l’instant, ça démarre doucement. On a cette excitation aussi. Ils essayent de penser à des joueurs d’expérience au milieu. Benjamin André est sur les tablettes, il va quitter Lille. Ils se penchent sur Abline. L’OM était sur lui, mais avec la brouille de Kita… », explique-t-il.