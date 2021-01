Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Deux joueurs du LOSC pourraient rendre un grand service à Longoria !

Publié le 29 janvier 2021 à 4h30 par A.M.

En quête d'un joueur pour remplacer Morgan Sanson, l'OM s'intéresserait à Irfan Can Kahveci qui pourrait être inspiré à l'idée de suivre les exemples de Yusuf Yazici et Burak Yilmaz.

D'ici lundi soir, date à laquelle le mercato fermera ses portes, l'OM cherchera à dénicher un milieu de terrain pour remplacer Morgan Sanson. Dans cette optique, de nombreux noms circulent à l'image de celui de Irfan Can Kahveci qui s'est distingué avec l'Istanbul Başakşehir en Ligue des Champions. Göksel Gümüşdağ, le président de la formation turque assurait même avoir reçu une offre de l'OM. Et comme l'explique le spécialiste du championnat turc Atakan Anil, Irfan Can Kahveci pourrait être intéressé à l'idée de rejoindre la Ligue 1, championnat dans lequel brillent deux de ses compatriotes.

«Kahveci pourrait être tenté de rejoindre le championnat où brillent Yusuf Yazici et Burak Yilmaz»