Mercato - OM : Deux grosses recrues déjà validées !

Alors que l'OM va disputer la Ligue des Champions la saison prochaine, Medhi Benatia voudrait remodeler la défense centrale de Roberto De Zerbi. En ce sens, le directeur sportif marseillais aurait coché les noms d'Aymeric Laporte (Al Nassr) et de Facundo Medina (RC Lens). Deux pistes totalement validées par Pierre Ménès.

Dans une vidéo publiée sur sa chaine YouTube Pierrot Le Foot, Pierre Ménès s'est prononcé sur les pistes Aymeric Laporte et Facundo Medina à l' OM . Et à en croire le journaliste français, Medhi Benatia fait le bon choix en voulant miser sur eux.

«Je suis assez d’accord avec les pistes de Benatia»

« Je suis assez d’accord avec les pistes de Benatia. C’est à dire Laporte, qui me paraît quand même être encore tout à fait en état de marche, il est international espagnol, malgré le fait qu’il joue en Arabie Saoudite. Et Medina, je trouve que ça sonne presque comme une évidence vu son caractère. Il ne faudrait pas qu’il se croit tout permis avec ce maillot, comme c’est le cas à Lens… Ça me paraît être des pistes intéressantes pour l’OM », a jugé Pierre Ménès. Reste à savoir si l'OM réussira finalement à recruter Aymeric Laporte et Facundo Medina lors du prochain mercato estival.