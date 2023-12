Mercato - OM : Deux anciens de l’ASSE attendent Pablo Longoria ?

Jean de Teyssière

L'Olympique de Marseille prévoit de se montrer actif sur le mercato hivernal, avec au moins deux renforts attendus. Comme révélé par le10sport.com, Denis Bouanga est notamment dans les petits papiers de Pablo Longoria, et il n'est pas le seul ancien de l'ASSE à avoir attiré l'oeil des dirigeants phocéens, Yann M'Vila ayant également été évoqué dans le viseur du club ces derniers mois. D'ailleurs, le milieu de 33 ans se verrait bien rebondir à Marseille.

Le mercato hivernal va bientôt ouvrir et l'OM devrait être actif. Pablo Longoria a annoncé que le club phocéen allait s'activer pour bâtir une équipe capable d'évoluer sous les ordres de Gennaro Gattuso. Deux anciens joueurs de l'ASSE pourraient rendre un grand service au club marseillais.

Bouanga intéresse l'OM

« L’Olympique de Marseille ? C’est toujours dans un coin de ma tête . » Cette phrase de Denis Bouanga, meilleur buteur de MLS cette saison, n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd. En effet, comme révélé par le10sport.com, le club phocéen serait intéressé par la venue de l'attaquant gabonais. Et il n'est pas le seul ancien de l'ASSE à sembler prêt à rejoindre l'OM.

Le retour de la piste M'Vila ?