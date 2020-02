Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Des prochains jours décisifs pour l’avenir de l’OM !

Publié le 24 février 2020 à 4h45 par T.M.

Alors que l’OM est bien engagé pour disputer la Ligue des Champions la saison prochaine, le club phocéen devrait prochainement discuter des décisions importantes à prendre pour ces prochaines échéances.

Bien que la saison soit loin d’être finie, pour l’OM, elle pourrait être très bonne avec notamment une qualification en Ligue des Champions. De quoi donner le sourire aux fans, mais l’inquiétude est présente sur la Canebière. André Villas-Boas avait été le premier à tirer la sonnette d’alarme, s’inquiétant du possible appauvrissement de son effectif cet été, remettant même en question son avenir à l’OM. Des réponses que le Portugais pourrait prochainement avoir...

Demain c’est déjà maintenant pour l’OM

Plusieurs dossiers chauds pourraient donc attendre l’OM. Et le club phocéen pourrait bien prendre les devants pour tenter de les résoudre. Ainsi, L’Equipe a assuré qu’André Villas-Boas et Andoni Zubizarreta devraient prochainement se rencontrer pour évoquer notamment les joueurs qui n’auront plus qu’un an de contrat à l’instar de Thauvin ou Mandanda. De même, Jacques-Henri Eyraud a aussi confirmé un prochain rendez-vous avec Villas-Boas pour faire un point sur la situation et certainement évoquer l’avenir. A suivre...