Mercato - OM : «Des histoires de sextape», il doit quitter Marseille

Thibault Morlain

Passé par Rennes ou encore Sochaux, Jacques Faty a également joué pour l’OM. Cela n’aura toutefois duré qu’une saison. Arrivé à l’été 2007 sur la Canebière, l’ex-défenseur central a fini par faire ses valises l’été suivant. Mais pourquoi n’est-il pas resté plus longtemps ? Faty en a dit plus sur les raisons de son passage express à l’OM.

Avec seulement 17 matchs à son compteur sous le maillot de l’OM, Jacques Faty n’aura pas connu un passage très glorieux au sein du club phocéen. Arrivé en provenance de Rennes à l’été 2007, l’ancien défenseur central ne sera d’ailleurs resté qu’une saison à Marseille. En effet, à l’été 2008, Faty est transféré à Sochaux. Et visiblement, cela n’avait rien à voir avec ses performances sur le terrain…

« Je quitte l'OM pour des raisons autres que sportives »

Invité de TeamFootball , Jacques Faty a dévoilé à Julian Palmieri les coulisses de son départ de l’OM. L’ancien Olympien a alors avoué : « Je quitte l'OM pour des raisons autres que sportives. Comme Djibril pourra te le dire, j'ai quitté Marseille et il a été prêté en Angleterre. Djibril, c'était mon frère ».

Faty poussé vers la sortie avec Djibril Cissé