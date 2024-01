Mercato - OM : Un nouvel échec pour Longoria ?

Arnaud De Kanel

Absent durant quasiment l'intégralité de la première partie de saison à cause d'une suspension, Pape Gueye peut désormais rejouer. Mais le récent buteur avec le Sénégal durant la CAN sème le trouble au sujet de son avenir, lui qui sera en fin de contrat à l'issue de la saison. Pablo Longoria pourrait connaitre un nouvel échec puisque le milieu de terrain a désormais de grandes chances de quitter l'OM sans que le club ne touche la moindre indemnité.

Le bilan de Pablo Longoria à la tête de l'OM commence à être de plus en plus critiqué. Souvent vanté, à juste titre, pour ses bons recrutements, le président olympien n'arrive pas à vendre. L'histoire pourrait se répéter avec Pape Gueye.

Mercato - OM : Une surprise se prépare en attaque ! https://t.co/TSltmV98BO pic.twitter.com/84UI4MgUSp — le10sport (@le10sport) January 16, 2024

Un nouveau départ libre à l'OM ?

Le milieu de terrain sénégalais était suspendu pendant 4 mois mais l'OM a continué de le soutenir en le conservant malgré une incertitude quant à son avenir. Et maintenant qu'il peut rejouer, voilà que Pape Gueye souhaiterait quitter l'OM en fin de saison. Un terrible coup dur pour le club phocéen qui aurait pu toucher aux alentours de 20M€ pour son transfert. Pablo Longoria veut donc le vendre cet hiver.

«Le joueur n’a pas donné suite»