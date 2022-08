Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Dénouement imminent pour ce transfert de Longoria

Publié le 2 août 2022 à 23h00 par La rédaction

Recruté l’été dernier contre un montant avoisinant les 3M€, l’ailier américain Konrad de la Fuente pourrait très prochainement quitter l’OM. En effet, Pablo Longoria l’avait ajouté à la longue liste des arrivées de la saison dernière, et pourrait bel et bien le faire partir un an plus tard. Un club espagnol serait d'ailleurs sur le coup actuellement.

Le dénouement semble proche dans ce dossier. Et l’OM pourrait se retrouver avec un nouvel échec. En effet, l’année dernière, Pablo Longoria avait décidé de recruter l’ailier Konrad de la Fuente. L’Américain débarquait en provenance du FC Barcelone afin de garnir l’effectif marseillais contre un montant de 3M€. Désormais, ce joueur semble faire partie des indésirables au sein de l’effectif, et se retrouverait donc sur le marché. Et sa prochaine destination pourrait bien avoir été trouvée…

Direction Valladolid pour Konrad de la Fuente ?

En effet, d’après les informations de la Provence , Konrad de la Fuente pourrait prendre la direction du Real Valladolid. Le tout nouveau promu en Liga serait en discussions avancées avec l’OM pour un prêt avec option d’achat. Laquelle serait rendue quasi-obligatoire grâce à différentes conditions, qui n’ont cependant pas filtré pour le moment.

Le transfert de Konrad de la Fuente bouclé d'ici quelques jours ?