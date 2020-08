Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Déjà des premiers doutes affichés pour cette piste de Villas-Boas !

Publié le 26 août 2020 à 3h15 par A.M.

Alors que l'OM s'intéresserait à Andi Zeqiri (21 ans), qui évolue à Lausanne-Sport, Hervé Bochud, ancien joueur de D1 Suisse, affiche quelques doutes.

En quête de renforts offensifs, l'Olympique de Marseille s'intéresserait au jeune buteur du Lausanne-Sport en D2 suisse, Andi Zeqiri (21 ans). Auteur de 22 buts en 37 matches cette saison, l'international espoirs suisse aurait donc tapé dans l’œil des recruteurs de l'OM en quête d'un attaquant prometteur capable de suppléer Dario Benedetto, mais qui permettrait également que club phocéen de réaliser une plus-value. Si Andi Zeqiri semble répondre à ces critères, Hervé Bochud, ancien joueur de D1 Suisse, affiche toutefois quelques réticences.

«Il sort de la deuxième division suisse, qui n'affiche pas un très haut niveau»