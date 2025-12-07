Mercato - OM : De Zerbi prêt à claquer la porte, une discussion secrète dévoilée !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Si Roberto De Zerbi est aujourd'hui toujours l'entraîneur de l'OM, il y a eu quelques moments de doutes la saison dernière. A la suite d'une défaite face à Auxerre, l'Italien avait remis en question son avenir à Marseille. Des propos chocs suite auxquels Maxime Lopez avait appelé De Zerbi pour l'avertir à propos du climat à l'OM.

Il y a un peu plus d'un an, en novembre 2024, Roberto De Zerbi était prêt à quitter l'OM, quelques mois seulement après son arrivée. En effet, à la suite d'une défaite face à Auxerre, l'Italien avait lâché une véritable bombe, balançant alors : « Je viens ici pour donner quelque chose, pour transmettre, je vis pour quelque chose qui transcende le football. Si c'est moi le problème, je dois partir. L'argent, je m'en fous. (...) J'ai dit à Pablo et Medhi que je suis prêt à laisser mon contrat et l'argent si je suis le problème. Il n'y a aucun souci ».

Maxime Lopez discute avec De Zerbi ! Finalement, Roberto De Zerbi est resté à l'OM. D'ailleurs, suite à ce craquage de l'Italien, Maxime Lopez n'avait pas manqué d'appeler son ancien entraîneur à Sassuolo. En effet, dans un entretien accordé à So Foot, évoquant ses relations avec De Zerbi, le joueur du Paris FC et ancien de l'OM a révélé : « Je parle encore un peu à De Zerbi ? Ouais. Je l'avais eu un peu quand il a signé à l'OM. Puis l'année dernière, quand il a un peu craqué en conférence de presse en disant "si je dois partir, je partirai" ».