Mercato - OM : De Zerbi passe un coup de fil pour son transfert !

S’il est arrivé seulement l’été dernier, cela fait un moment qu’Arthur Vermeeren est désiré à l’OM. Avant de rejoindre le RB Leipzig en provenance de l’Atlético Madrid à l’été 2024, le milieu de terrain âgé de 20 ans avait d’ailleurs reçu un coup de fil de Roberto De Zerbi pour qu’il vienne à Marseille.

Invité dans l’After Foot sur RMC la semaine dernière, Medhi Benatia s’est exprimé sur Arthur Vermeeren, prêté avec option d’achat par le RB Leipzig l’été dernier. « Ça fait deux ans qu’on le veut », a déclaré le directeur du football de l’OM. « On l’a raté l’année dernière, on est revenu le chercher cette année. »

« Je le voulais dans mon équipe déjà l'an passé quand il a quitté l'Atlético, je l'avais appelé » À l’été 2024, Arthur Vermeeren avait été prêté avec option d’achat par l’Atlético Madrid au RB Leipzig, mais Roberto De Zerbi l’avait appelé pour qu’il vienne à l’OM. « Arthur je le voulais dans mon équipe déjà l'an passé quand il a quitté l'Atlético, je l'avais appelé. C'est un bon joueur, il est en train de se développer vite, il est complet et je suis très content de lui. Il va prendre du volume et disputer plus de matchs », a confié le technicien italien ce lundi en conférence de presse, dans des propos relayés par RMC Sport.