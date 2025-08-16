Mercato - OM : De Zerbi annonce encore du lourd !

Malgré le recrutement très animé de l'OM, le mercato n'est peut-être pas totalement terminé. En conférence de presse avant la reprise de la Ligue 1, Roberto De Zerbi a effectivement annoncé qu'il avait l'intention de poursuivre son recrutement avec l'arrivée de plusieurs joueurs d'ici le 1er septembre.
Comme à son habitude, l'OM a de nouveau été très actif sur le mercato en attirant CJ Egan-Riley, Facundo Medina, Angel Gomes, Pierre-Emerick Aubameyang, Timothy Weah et Igor Paixao. Et pourtant, bien que satisfait du recrutement marseillais, Roberto De Zerbi n'est pas pour autant rassasié et en réclame encore plus, annonçant que le mercato de l'OM n'est pas encore terminé.
De Zerbi annonce du mouvement à l'OM
« On discute entre nous. Je pense que personne ne va partir mais c’est le foot, on ne sait jamais. J’ai parlé avec les cadres, c’est important qu’ils restent, ce sont tous de bons joueurs et de bonnes personnes. On est plus compétitifs je pense. Cette année, on aura plus de matchs, on devra bien gérer les charges de travail pour éviter de se retrouver avec d’autres blessés. Mais le mercato n’est pas fini, en entrées et en sorties. Mais à l’heure actuelle, je suis très content de mon équipe », lance le coach de l'OM en conférence de presse avant de poursuivre.
