Mercato - OM : De Zerbi a choisi le binôme de Rabiot !

Après une première saison plutôt réussie, Roberto De Zerbi doit confirmer pour la prochaine, avec l’Olympique de Marseille qui va disputer la Ligue des Champions. Et pour cela il lui faudra des cadres, avec Adrien Rabiot qui devrait sans aucun doute en être un, après avoir balayé les doutes sur son avenir.

Il y a encore un an, personne n’aurait jamais cru à son arrivée. Pourtant, Adrien Rabiot est l’un des très gros coups de l’ OM , dont il est rapidement devenu l’un des piliers centraux. Et Roberto De Zerbi mise très gros sur lui pour la saison prochaine, avec un calendrier qui s’annonce chargé.

Ces dernières semaines, beaucoup de spéculations fusaient au sujet de l’avenir de l’international français. Son ancien coach Massimiliano Allegri aurait en effet souhaité le convaincre de quitter Marseille, pour le rejoindre à l’ AC Milan . Mais Rabiot devrait résister à la tentation et aurait d’ailleurs confirmé à l’ OM qu’il sera bien là la saison prochaine, pour disputer la Ligue des Champions au stade Vélodrome .

Aux côtés de Pierre-Emile Højbjerg

Et il devrait être bien accompagné. D’après les informations de RMC Sport, l’une des certitudes de l’année prochain est que De Zerbi souhaite partir sur le duo formé par Adrien Rabiot et Pierre-Emile Højbjerg pour son milieu de terrain. Les deux se sont imposé la saison dernière et partent donc titulaires indiscutables, avec l’OM qui devra tout de même trouver quelques renforts pour les épauler.