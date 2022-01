Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Daniel Riolo affiche déjà un doute pour Bakambu !

Publié le 18 janvier 2022 à 4h15 par A.M.

Alors que l'OM a sauté sur l'occasion qui s'est présentée avec Cédric Bakambu, qui était libre de tout contrat, Daniel Riolo estime que l'ancien Sochalien ne peut pas jouer avec Arkadiusz Milik.

En quête de renforts pour densifier son secteur offensif, l'OM a obtenu la signature de Cédric Bakambu qui était libre depuis la fin de son contrat en Chine. Capable d'évoluer dans le couloir gauche comme en pointe, l'international congolais peut évoluer à différents postes et sera donc amené à concurrencer ou épauler Arkadiusz Milik. Mais pour Daniel Riolo, la seconde option n'est pas viable.

«Bakambu et Milik, je ne vois pas comment ils peuvent jouer ensemble»