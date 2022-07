 Mercato - OM : Courtisé par Longoria, Saliba prêt à prendre une grande décision ?

Foot - Mercato - OM

Après un prêt concluant d’une saison à l’OM où il semble avoir fait l’unanimité auprès de l’ancien staff technique de Jorge Sampaoli et des dirigeants phocéens prêts à rallonger l’expérience, William Saliba a retrouvé le centre d’entraînement de Colney, accompagné de son agent, alors que des discussions ont lieu entre Arsenal et le clan Saliba pour une prolongation de contrat.

C’est simple, de même que pour Matteo Guendouzi qui avait été prêté avec option d’achat par Arsenal, William Saliba a brillé sous le maillot de l’OM grâce à un prêt sans option d’achat convenu avec Arsenal l’été dernier. Au point que Mikel Arteta montre publiquement sa volonté de compter parmi son effectif à Arsenal le profil de William Saliba pour la saison prochaine.

De son côté, Pablo Longoria, président de l’OM, formulerait la même volonté que Mikel Arteta, mais pour qu’Igor Tudor puisse s’appuyer sur le défenseur central à Marseille et que Saliba puisse se montrer au Vélodrome en tant que joueur de l’OM pour les différentes compétitions auxquelles l’Olympique de Marseille va participer, à l’instar de la Ligue des champions.

🚨 William Saliba is back at Arsenal’s London Colney training ground this morning. He was accompanied by his agent. #afc