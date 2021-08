Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria est prévenu pour ce joli coup !

Publié le 12 août 2021 à 1h00 par La rédaction

Sollicité par beaucoup de clubs de Ligue 1 et à l’étranger, Amine Adli affole le marché. Son président Damien Commoli a voulu remettre les choses au clair.

Toujours à la recherche d’un milieu offensif en cas de départ d’un ou plusieurs éléments de son effectif, l’OM pistait Crisitian Pavón mais aurait jeté son dévolu sur la pépite du TFC Amine Adli. Le jeune Toulousain de 21 ans est plus que jamais sur le départ et ne devrait pas s’éterniser en Ligue 2. Adli veut absolument rester en France pour ne pas brûler les étapes. Damien Commoli, le président du TFC a fait un point sur ce dossier chaud.

«On gardera le joueur jusqu’au 30 juin 2022, plutôt que de le vendre à 5M€»