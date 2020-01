Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Comment Marseille a raté deux énormes coups en attaque !

Publié le 2 janvier 2020 à 1h30 par B.C.

Si l'Olympique de Marseille est parvenu à recruter son «grantatakan» l'été dernier, les supporters phocéens peuvent tout de même nourrir des regrets avec deux joueurs promis à un grand avenir. Explications.

Après Kostas Mitroglou et Mario Balotelli, l'OM a décidé de miser sur Dario Benedetto l'été dernier pour renforcer le secteur offensif. Un recrutement qui est validé par les observateurs et supporters phocéens, qui ont d'ailleurs pu assister au 7eme but de l'attaquant argentin cette saison lors du dernier match de l'année face à Nîmes (3-1). Néanmoins, l'Olympique de Marseille aurait pu récupérer deux attaquants bien plus prolifiques par le passé...

L'OM aurait pu récupérer Lautaro Martinez et Erling Haaland...