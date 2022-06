Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Chou blanc pour Pablo Longoria et cette recrue de Pep Guardiola !

Publié le 5 juin 2022 à 6h00 par Thomas Bourseau

Ces derniers jours, il a été question d’un intérêt de Pablo Longoria pour Julian Alvarez qui pourrait être prêté par Manchester City à l’OM pour ne pas compromettre son adaptation au football européen avec l’arrivée d’Erling Braut Haaland cet été. Cependant, il ne faudrait finalement pas s’attendre à un prêt de l’international argentin à l’OM.

En marge du prochain mercato estival, Pablo Longoria serait susceptible de se laisser tenter par un gros coup sur le marché des transferts et de profiter de l’arrivée d’Erling Braut Haaland à Manchester City afin de tenter un coup auprès des Skyblues pour Julian Alvarez. En effet, Foot Mercato faisait savoir que la situation d’Alvarez qui n’a pas encore débarqué à City, disputant la Copa Libertadores avec River Plate interpellerait le président de l’OM que songerait à boucler ce prêt pour le plus grand bonheur de Jorge Sampaoli. Cependant, aucun contact précis et aucune offre n’aurait été mise soumise à Manchester City. Pour autant, TyC Sports apportait une tout autre information dans la journée de vendredi. Juan Manuel Lillo, adjoint de Pep Guardiola à Manchester City, aurait pris les devants dans cette opération. Jugeant qu’il sera difficile pour Julian Alvarez de s’adapter au football européen en étant directement dans l’ombre d’Erling Braut Haaland, Lillo aurait contacté Jorge Sampaoli dans le but de lui proposer les services d’Alvarez sous la forme d’un prêt. Une option qui ne déplairait absolument pas à l’entraîneur de l’OM. Encore faudrait-il que Julian Alvarez soit disponible sur le marché cet été…

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿▶🇫🇷¿Lo prestan a Francia'Manchester City evalúa dar a préstamo a Julián Álvarez tras su llegada de River y el Olympique de Marsella de Jorge Sampaoli podría recibir al Araña.https://t.co/laVHRDHOaA — TyC Sports (@TyCSports) June 3, 2022

Finalement pas de contact avec l’OM et l’agent d’Alvarez écarte cette possibilité !