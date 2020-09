Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Changement de programme pour cette piste offensive de Villas-Boas !

Publié le 19 septembre 2020 à 1h15 par B.C.

Annoncé dans le viseur de l'OM, Keita Baldé devrait bien rejoindre la Sampdoria. Mais alors qu'un prêt était évoqué, l'attaquant de l'AS Monaco devrait être définitivement vendu.

Si l'OM est parvenu à se renforcer jusqu'ici gratuitement avec les arrivées de Pape Gueye et Yuto Nagatomo, libres de tout contrat, et de Leonardo Balerdi, prêté par le Borussia Dortmund, cela devrait être différent pour l'attaquant espéré par André Villas-Boas. L'entraîneur de l'OM cherche en effet un renfort en attaque et multiplie les pistes. En début de semaine, Sky Italia révélait l'intérêt phocéen pour Keita Baldé, non désiré par l'AS Monaco. Cependant, l'OM devrait essuyer un nouvel échec puisque le joueur va faire son retour en Serie A, à la Sampdoria, mais il y aurait un changement dans ce dossier.

Keita Baldé finalement transféré ?