Mercato - OM : Cette vente qui avait beaucoup agacé Marcelo Bielsa..

Publié le 15 juillet 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Passé par l’OM entre 2012 et 2014, Lucas Mendes est revenu sur les coulisses de son départ du club phocéen et indique que Marcelo Bielsa n’avait pas digéré ce transfert.

Nommé sur le banc de l’OM à l’été 2014, Marcelo Bielsa a laissé un souvenir très marquant du côté du Vélodrome. Mais ses relations avec la direction de l’époque, et notamment son président Vincent Labrune, se sont avérées très compliquées durant sa seule année passée sur le banc de l’OM. Interrogé par Foot Mercato mardi, l’ancien défenseur central de l’OM Lucas Mendes a d’ailleurs lâché une anecdote à ce sujet.

« Bielsa ne voulait pas que je sois vendu »