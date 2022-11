Mercato - OM : Cette recrue de Villas-Boas révèle les coulisses de son transfert

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Recruté par l’OM à l’été 2020, Pape Gueye (23 ans) s’était rapidement imposé dans le onze d’André Villas-Boas. L’international sénégalais est d’ailleurs revenu sur le forcing qu’avait fait le technicien portugais pour le faire venir alors qu’il était en fin de contrat avec Le Havre.

A l’été 2020, l’OM devait frapper fort sur le mercato estival avant de retrouver la Ligue des Champions. Vu les finances limitées du club olympien, Pablo Longoria, alors directeur sportif, a fait comme il pouvait. Entre prêts et recrues gratuites, l’actuel président de l’OM a eu de l’imagination. Pape Gueye fait partie des joueurs arrivés lors de cet été 2020 dans la cité phocéenne.

Pape Gueye avait démarré fort

Moins en vue depuis l’arrivée d’Igor Tudor, Pape Gueye pourrait quitter l’OM l’hiver prochain révélait RMC Sport . Pourtant, l’aventure avait bien démarré pour l’international sénégalais. Arrivé sous le mandat d’André Villas-Boas, Pape Gueye avait fini par s’imposer dans le milieu de l’OM. Il faut dire que le technicien portugais avait mis les bouchées doubles pour s’attacher les services du joueur formé au Havre.

« Je ne te dis pas que tu seras indiscutable, mais tu vas jouer »