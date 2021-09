Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette piste de Longoria se livre sur son été agité !

Publié le 6 septembre 2021 à 1h00 par B.C.

Dans le viseur de l’OM l’hiver dernier, Amine Adli a finalement quitté le TFC durant le mercato estival pour s’engager en faveur du Bayer Leverkusen. Un transfert sur lequel est revenu le joueur de 21 ans.

Cet été, l’OM a été l’un des grands protagonistes du mercato estival avec pas moins de onze recrues à son actif. Pablo Longoria a multiplié les pistes, afin notamment de mettre la main sur plusieurs renforts offensifs. Dès l’hiver dernier, le président de l’OM s’était notamment penché sur la situation d’Amine Adli, grand espoir du TFC. Finalement, le joueur de 21 ans a fini la saison à Toulouse avant de plier bagage pour rejoindre le Bayer Leverkusen. Comme vous l’a révélé le10sport.com il y a quelques semaines, l’OM n’a pas relancé les contacts alors que les différentes parties du dossier avait prévu de rouvrir les discussions cet été. Interrogé sur cette période animée, Amine Adli est revenu sur son choix de quitter le TFC pour l’étranger, alors qu’un avenir en Ligue 1 était un temps espéré.

« Au final, j’ai eu des projets intéressants à l’étranger »