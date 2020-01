Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette incroyable révélation sur l’avenir de Kamara !

Publié le 14 janvier 2020 à 23h15 par A.M.

Ancien adjoint de Rudi Garcia, Frédéric Bombard a révélé que l’intérêt du Milan AC pour Boubacar Kamara n’était pas récent. Loin de là.

Formé à l’Olympique de Marseille, Boubacar Kamara est l’un des rares joueurs issus du centre de formation à s’être imposé dans le onze de départ du club phocéen. D’abord utilisé en défenseur central, le jeune joueur de l’OM est également utilisé en milieu de terrain devant la défense par André Villas-Boas. Un poste auquel il brille et pourrait s’imposer sur le long terme. Au point de susciter l’intérêt de nombreux clubs dont le Milan AC qui suit Boubacar Kamara depuis de longues années à en croire Frédéric Bompard.

«Milan suit Kamara depuis ses 13 ans»