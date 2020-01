Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette grosse révélation sur les plans de Zubizarreta avec Rongier !

Publié le 11 janvier 2020 à 1h30 par La rédaction

Valentin Rongier a rejoint Marseille in extremis l'été dernier alors que le mercato était clos. Mais son agent a révélé que le milieu de terrain aurait pu signer à Marseille dès 2018.

L'histoire entre Valentin Rongier et Marseille a eu bien du mal à se lancer. Si l'ancien Nantais est aujourd'hui l'un des meilleurs éléments de l'OM version André Villas-Boas, Rongier a bien failli ne pas signer à Marseille l'été dernier. En effet, le joueur s'est engagé après la date limite du mercato, sous un statut spécial de joker et dans des circonstances compliquées. Apparemment sur les tablettes de l'OM depuis longtemps, Rongier aurait toutefois pu rejoindre Marseille dès l'été 2018 selon son agent Franck Belhassen.

« En 2018, l’OM le désirait déjà, mais Waldemar Kita était réticent »