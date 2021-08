Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette grande annonce sur cette piste offensive de Longoria !

Publié le 13 août 2021 à 0h30 par Th.B.

Courtisé par l’OM, Pablo Longoria pourrait toujours s’attacher les services du milieu offensif du Toulouse FC qui aurait refusé deux offres de transfert espérant signer au Bayern Munich entachant sa relation avec son président. L’entraîneur toulousain est monté au créneau.

« Nous avons reçu deux offres. Une d’un club du Top 5 européen pour 10 millions d’euros, et une du Top 15 européen pour 12 millions d’euros (…) Le joueur a refusé les deux clubs, que je ne peux pas nommer mais ce sont des clubs gigantesques. La réalité du marché ne se situe pas à 5 millions d'euros pour Amine. (...) On gardera le joueur jusqu'au 30 juin 2022, plutôt que de le vendre à 5 millions ». Voici le message virulent du président Damien Comolli cette semaine dans lequel il expliquait qu’Amine Adli n’était plus à disposition de Philippe Montanier, entraîneur du Toulouse FC. En effet, bien qu’il soit dans le viseur de l’OM, le meneur de jeu de 18 ans n’aurait d’yeux que pour le Bayern Munich et ce serait la raison pour laquelle il aurait refusé les offres des deux clubs étrangers en question. Qu’en est-il de la relation entre le président du TFC et Adli ? Montanier s’est attardé sur le sujet et sur la situation d’Amine Adli.

« Dans tous les mercato, tous les clubs, la situation est toujours la même »