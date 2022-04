Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Grande annonce pour cette opération à 1,5M€ !

Publié le 23 avril 2022 à 16h15 par Thibault Morlain

Aujourd’hui prêté par l’OM à Strasbourg, Lucas Perrin n’a pas caché sa volonté de poursuivre l’aventure avec les Alsaciens.

Cette saison, Lucas Perrin n’entrait pas forcément dans les plans de Jorge Sampaoli. Formé à l’OM, le défenseur central a alors été prêté du côté de Strasbourg, qui dispose d’ailleurs d’une option d’achat à hauteur de 1,5M€. En Alsace, Perrin réalise d’ailleurs une très bonne saison. A l’aise au sein de l’équipe de Julien Stéphan, le joueur sous contrat jusqu’en 2023 avec l’OM ne dirait d’ailleurs pas non pour continuer avec Strasbourg.

« J’aimerais bien rester ici »